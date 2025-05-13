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Регион
13 мая, 02:35

Евросоюз решил отложить обсуждение санкций против РФ до турецких переговоров

Bloomberg: ЕС ждёт переговоров в Турции перед введением санкций против России

ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Европейские страны решили отложить обсуждение новых антироссийских санкций с США до завершения намеченных на 15 мая в Стамбуле переговоров по Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По информации агентства, 12 мая Вашингтон уведомил европейских чиновников о намерении предоставить Москве и Киеву возможность провести прямые переговоры в Анкаре, после чего будет рассмотрен вопрос об усилении давления на Россию.

Лидеры европейских государств намерены обратиться к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести ограничительные меры, если российский лидер Владимир Путин «откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня». Администрация Штатов пока не приняла окончательного решения по вопросу о новых антироссийских санкциях.

Названо условие, которое позволит переговорам России и Украины пройти успешно
Названо условие, которое позволит переговорам России и Украины пройти успешно

Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году. В качестве площадки для встречи делегаций был выбран Стамбул. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность оказать содействие в организации этих переговоров. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Стамбуле лично.

Антон Голыбин
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