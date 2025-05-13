Евросоюз решил отложить обсуждение санкций против РФ до турецких переговоров

Европейские страны решили отложить обсуждение новых антироссийских санкций с США до завершения намеченных на 15 мая в Стамбуле переговоров по Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По информации агентства, 12 мая Вашингтон уведомил европейских чиновников о намерении предоставить Москве и Киеву возможность провести прямые переговоры в Анкаре, после чего будет рассмотрен вопрос об усилении давления на Россию.