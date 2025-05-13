Суд вынесет вердикт по делу Жерара Депардье о домогательствах 13 мая
Жерар Депардье. Обложка © ТАСС / Zuma
13 мая в Париже будет оглашён приговор по делу актёра Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах во время съёмок фильма в 2021 году. Об этом сообщает издание NPR.
В ходе последнего судебного процесса были рассмотрены жалобы двух женщин, работавших на съёмочной площадке: 54-летнего декоратора и 34-летнего ассистента режиссёра.
«Если будет вынесен обвинительный приговор, это станет победой не только для женщин в суде, но и для всех остальных, кого заставило молчать время», — заявила адвокат одной из истиц Карин Дюррье-Дибольт, добавив, что всего с обвинениями против Депардье выступали десятки женщин.
Напомним, Жерар Депардье был задержан в апреле прошлого года. Более десяти женщин обвинили его в домогательствах, произошедших в период с 2004 по 2022 год. В ответ на обвинения актёр заявил, что «иногда бывает грубоват», но своей вины не признал.