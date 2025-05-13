Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 03:12

Суд вынесет вердикт по делу Жерара Депардье о домогательствах 13 мая

Жерар Депардье. Обложка © ТАСС / Zuma

Жерар Депардье. Обложка © ТАСС / Zuma

13 мая в Париже будет оглашён приговор по делу актёра Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах во время съёмок фильма в 2021 году. Об этом сообщает издание NPR.

В ходе последнего судебного процесса были рассмотрены жалобы двух женщин, работавших на съёмочной площадке: 54-летнего декоратора и 34-летнего ассистента режиссёра.

«Если будет вынесен обвинительный приговор, это станет победой не только для женщин в суде, но и для всех остальных, кого заставило молчать время», — заявила адвокат одной из истиц Карин Дюррье-Дибольт, добавив, что всего с обвинениями против Депардье выступали десятки женщин.

«Жмот и лягушатник»: В Госдуме призвали отобрать у Депардьё российский паспорт
«Жмот и лягушатник»: В Госдуме призвали отобрать у Депардьё российский паспорт

Напомним, Жерар Депардье был задержан в апреле прошлого года. Более десяти женщин обвинили его в домогательствах, произошедших в период с 2004 по 2022 год. В ответ на обвинения актёр заявил, что «иногда бывает грубоват», но своей вины не признал.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Жерар Депардье
  • Шоубиз
  • Франция
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar