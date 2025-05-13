Суд вынесет вердикт по делу Жерара Депардье о домогательствах 13 мая

13 мая в Париже будет оглашён приговор по делу актёра Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах во время съёмок фильма в 2021 году. Об этом сообщает издание NPR.

«Если будет вынесен обвинительный приговор, это станет победой не только для женщин в суде, но и для всех остальных, кого заставило молчать время», — заявила адвокат одной из истиц Карин Дюррье-Дибольт, добавив, что всего с обвинениями против Депардье выступали десятки женщин.