Границы, ЗАЭС и доступ к морю: В США назвали главные темы переговоров России и Украины

Территориальные споры, судьба Запорожской АЭС, а также доступ Украины к реке Днепр и Чёрному морю остаются ключевыми вопросами в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

По его словам, основные усилия сосредоточены на сужении круга проблем, которые касаются пяти регионов. Россия сохраняет полный контроль над двумя из них, тогда как Украина частично контролирует три других. Уиткофф уточнил, что переговоры осложняются различиями между линией фронта, расположением войск и административными границами. Он также отметил, что США проводят неформальные консультации с обеими сторонами, чтобы найти пути решения