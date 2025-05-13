Границы, ЗАЭС и доступ к морю: В США назвали главные темы переговоров России и Украины
Уиткофф: ЗАЭС, территории и доступ к морю — главные темы переговоров РФ и Киева
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Территориальные споры, судьба Запорожской АЭС, а также доступ Украины к реке Днепр и Чёрному морю остаются ключевыми вопросами в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
По его словам, основные усилия сосредоточены на сужении круга проблем, которые касаются пяти регионов. Россия сохраняет полный контроль над двумя из них, тогда как Украина частично контролирует три других. Уиткофф уточнил, что переговоры осложняются различиями между линией фронта, расположением войск и административными границами. Он также отметил, что США проводят неформальные консультации с обеими сторонами, чтобы найти пути решения
«Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану (Чёрному морю. — Прим.Life.ru). <…> Мы ведём неформальные переговоры с обеими сторонами», — добавил политик в интервью порталу Breitbart News.
Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году. В качестве площадки для встречи делегаций был выбран Стамбул. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность оказать содействие в организации этих переговоров. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Стамбуле лично.