Уиткофф рассказал об ультиматуме, который поставил Трамп России и Украине

Президент США Дональд Трамп требует от России и Украины немедленного начала прямых переговоров. В противном случае он пригрозил вывести Соединённые Штаты из процесса урегулирования украинского конфликта. Об этом рассказал в интервью спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, и если они не состоятся быстро», — заявил Уиткофф.

Спецпосланник Трампа также добавил, что США должны занять отстраненную позицию в этом конфликте и «просто не вмешиваться». Подчёркивается, что Штаты стремятся играть роль посредника, а не участника столкновений, и заинтересованы в скорейшем прекращении огня.