Уиткофф рассказал об ультиматуме, который поставил Трамп России и Украине
Уиткофф: Трамп в ультимативной форме настаивает на переговорах РФ и Украины
Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1
Президент США Дональд Трамп требует от России и Украины немедленного начала прямых переговоров. В противном случае он пригрозил вывести Соединённые Штаты из процесса урегулирования украинского конфликта. Об этом рассказал в интервью спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.
«Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, и если они не состоятся быстро», — заявил Уиткофф.
Спецпосланник Трампа также добавил, что США должны занять отстраненную позицию в этом конфликте и «просто не вмешиваться». Подчёркивается, что Штаты стремятся играть роль посредника, а не участника столкновений, и заинтересованы в скорейшем прекращении огня.
Уиткофф сообщил, что разговаривал с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, самим Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. По его словам, дискуссии прошли успешно, а отношения между сторонами хорошие. Он также рассказал, что встретился со всеми советниками по национальной безопасности из Англии, Франции, Германии и Италии, которые участвуют в процессе.
Напомним, что Владимир Путин призывал Киев возобновить прямые переговоры, которые были приостановлены в 2022 году. Президент России предложил провести встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность организовать эти переговоры. В свою очередь, Владимир Зеленский отметил, что Украина рассмотрит предложение о восстановлении прямого диалога только при условии предварительного 30-дневного прекращения огня на фронте. Позже он также заявил о своей готовности встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле, хотя ранее вопрос о присутствии российского лидера на переговорах не поднимался.