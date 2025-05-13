«Весёлый и добрый»: Знакомые рассказали о хирурге, обвиняемом в убийстве участницы «Миссис Россия»

Для коллег и знакомых хирурга Алексея Паштаева новость о его причастности к гибели финалистки конкурса «Миссис Россия-2019» Натальи Маурер стала настоящим ударом. Успешный молодой врач, всегда казался окружающим спокойным и безобидным человеком.

«Мы общались с ним ещё в молодости. Весёлый добрый парень, немного взбалмошный. Честно говоря, когда узнал об этой трагедии, сначала вообще не поверил. Алексей не очень подходит на роль убийцы», — рассказал знакомый хирурга kp.ru.

При всей своей обаятельности и открытости, Алексей слыл избалованным — сказывалось воспитание. Он вырос в семье с высоким достатком: отец — знаменитый офтальмолог, мать —успешная бизнесвумен в сфере оптики. Его будущее было заранее обеспечено, поэтому выбор профессии оказался предсказуемым — он продолжил династию врачей.