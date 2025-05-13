Маковецкий сожалеет из-за отмены гастролей театра Вахтангова в Севастополе

Народный артист России Сергей Маковецкий выразил глубокое разочарование отменой гастролей Театра имени Евгения Вахтангова в Севастополе, где он является частью труппы. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что ещё недавно губернатор города Михаил Развожаев высоко оценивал работу театра и его репертуар.

Маковецкий отметил, что любовь к родине заключается в сохранении и приумножении культурного наследия, созданного выдающимися личностями, и защите его от попыток затемнить свет искусства. По его словам, отмена спектаклей лишила жителей и гостей Севастополя возможности насладиться постановками прославленного театра.

«Любовь к родине — это сохранять и приумножать все то прекрасное, что создано выдающимися людьми, и уметь это защитить от мракобесия. Мне очень жалко, что жители и гости Севастополя не смогут увидеть эти прекрасные спектакли Театра имени Евгения Багратионовича Вахтангова», — подчеркнул артист.

Артист также уточнил, что гастроли театра всегда планируются задолго, и поездка в Севастополь не стала исключением. Он добавил, что труппа с радостью восприняла слова губернатора, опубликованные 6 апреля в его Telegram-канале, где тот тепло отзывался о театре. Однако, как отметил Маковецкий, неожиданно для всех 12 мая, после 36-часового пути на поезде, театр столкнулся с отменой выступлений.