В статье также указано, что за последние три года ситуация на Украине значительно ухудшилась, и страна столкнулась с серьёзными потерями и экономическим кризисом. Издание отмечает, что из-за этого Зеленский не сможет отказаться от переговоров с Россией. Бывшего комика могут просто обвинить в том, что он затягивает вооружённый конфликт с целью отложить президентские выборы и сохранить свою власть.