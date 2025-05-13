«Заигрывать с Кремлём»: На Западе выяснили коварные планы Зеленского
Spectator: Зеленский собирается переключиться с Трампа на страны Евросоюза
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES
Глава киевского режима собирается полностью переключиться с президента США Дональда Трампа на страны Евросоюза, мечтая получить их поддержку. Об этом сообщает издание Spectator.
«Вместо того чтобы добиваться расположения Белого дома или открыто заигрывать с Кремлём, Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой…» — сказано в публикации.
В статье также указано, что за последние три года ситуация на Украине значительно ухудшилась, и страна столкнулась с серьёзными потерями и экономическим кризисом. Издание отмечает, что из-за этого Зеленский не сможет отказаться от переговоров с Россией. Бывшего комика могут просто обвинить в том, что он затягивает вооружённый конфликт с целью отложить президентские выборы и сохранить свою власть.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. После призыва к переговорам от американского президента Дональда Трампа, Зеленский заявил о своём намерении посетить Турцию.