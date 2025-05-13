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Регион
13 мая, 10:08

«Заигрывать с Кремлём»: На Западе выяснили коварные планы Зеленского

Spectator: Зеленский собирается переключиться с Трампа на страны Евросоюза

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Глава киевского режима собирается полностью переключиться с президента США Дональда Трампа на страны Евросоюза, мечтая получить их поддержку. Об этом сообщает издание Spectator.

«Вместо того чтобы добиваться расположения Белого дома или открыто заигрывать с Кремлём, Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой…» — сказано в публикации.

В статье также указано, что за последние три года ситуация на Украине значительно ухудшилась, и страна столкнулась с серьёзными потерями и экономическим кризисом. Издание отмечает, что из-за этого Зеленский не сможет отказаться от переговоров с Россией. Бывшего комика могут просто обвинить в том, что он затягивает вооружённый конфликт с целью отложить президентские выборы и сохранить свою власть.

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В офисе Зеленского допустили отмену запрета на переговоры с Путиным

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. После призыва к переговорам от американского президента Дональда Трампа, Зеленский заявил о своём намерении посетить Турцию.

Алиса Хуссаин
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