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Регион
13 мая, 14:54

«Тоже не могу понять этих русских»: Главу МИД Украины подняли на смех в Европе после претензий к РФ

Журналист Христофору высмеял слова главы МИД Украины Сибиги о перемирии

Андрей Сибига. Обложка © ТАСС / DIA Images/ABACA

Андрей Сибига. Обложка © ТАСС / DIA Images/ABACA

Кипрский журналист Алекс Христофору отреагировал насмешкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о предложении 30-дневного перемирия. Он опубликовал соответствующий пост в социальной сети X.

«Министр иностранных дел Украины спрашивает: «Почему победившая сторона отказывается сдаваться?». Трудно ответить господину Сибиге. Я тоже не могу понять этих русских», — с иронией заметил он.

Напомним, несмотря на неоднократные объявления и соблюдение Россией перемирия, в отличие от Украины, Сибига 12 мая попытался обвинить Москву в игнорировании предложения о 30-дневном прекращении огня.

В МИД РФ раскрыли мотивы Запада, пытающегося навязать Москве 30-дневное перемирие
В МИД РФ раскрыли мотивы Запада, пытающегося навязать Москве 30-дневное перемирие

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. Глава государства предложил встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры. Главарь киевского режима Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как РФ пойдёт на 30-дневное перемирие. При этом позже он заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, хотя состав делегации РФ пока не назывался.

Мария Любицкая
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