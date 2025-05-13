«Тоже не могу понять этих русских»: Главу МИД Украины подняли на смех в Европе после претензий к РФ
Журналист Христофору высмеял слова главы МИД Украины Сибиги о перемирии
Андрей Сибига. Обложка © ТАСС / DIA Images/ABACA
Кипрский журналист Алекс Христофору отреагировал насмешкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о предложении 30-дневного перемирия. Он опубликовал соответствующий пост в социальной сети X.
«Министр иностранных дел Украины спрашивает: «Почему победившая сторона отказывается сдаваться?». Трудно ответить господину Сибиге. Я тоже не могу понять этих русских», — с иронией заметил он.
Напомним, несмотря на неоднократные объявления и соблюдение Россией перемирия, в отличие от Украины, Сибига 12 мая попытался обвинить Москву в игнорировании предложения о 30-дневном прекращении огня.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. Глава государства предложил встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры. Главарь киевского режима Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как РФ пойдёт на 30-дневное перемирие. При этом позже он заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, хотя состав делегации РФ пока не назывался.