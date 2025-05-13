«Его не должно быть в нашей стране»: В Госдуме оценили приговор Депардьё
Останина: Депардьё не должен быть гражданином РФ после дела о домогательствах
Актёр Жерар Депардьё. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Jens Kalaene
Актёр Жерар Депардьё, осужденный за домогательства, не должен оставаться гражданином России. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Депутат также полагает, что французскому артисту следует отказать в возможности свободного посещения России.
«К сожалению, у нас нет пункта о лишении гражданства за преступления сексуального характера. Но, по моему мнению, этого человека не должно быть в нашей стране, он не должен быть гражданином России», — сказала Останина «Газете.ru».
При этом, по её мнению, подозрения в преступлениях сексуального характера в адрес Депардьё не могут служить причиной для присвоения актеру статуса иностранного агента.
Напомним, что суд в Париже признал актёра Жерар Депардьё виновным в сексуальном насилии во время съёмок фильма «Зелёные ставни». Его приговорили к 18 месяцам условно и штрафу. Судебное разбирательство по делу о домогательствах началось в 2024 году. На слушаниях актёр рассказал, что коснулся бёдер своей коллеги, но его агент настаивает, что это не было признанием вины. По словам представителя артиста, Депардьё называет обвинения против деятелей культуры, основанные на ложных заявлениях, «жалким и печальным зрелищем», что отражает его отношение к подобным процессам.