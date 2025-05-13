«Его не должно быть в нашей стране»: В Госдуме оценили приговор Депардьё

Актёр Жерар Депардьё, осужденный за домогательства, не должен оставаться гражданином России. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Депутат также полагает, что французскому артисту следует отказать в возможности свободного посещения России.

«К сожалению, у нас нет пункта о лишении гражданства за преступления сексуального характера. Но, по моему мнению, этого человека не должно быть в нашей стране, он не должен быть гражданином России», — сказала Останина «Газете.ru».

При этом, по её мнению, подозрения в преступлениях сексуального характера в адрес Депардьё не могут служить причиной для присвоения актеру статуса иностранного агента.