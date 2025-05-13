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Регион
13 мая, 15:41

Депутат Саралиев не исключил, что на переговорах в Стамбуле обсудят обмен военнопленными

Фото © Марат Абулхатин/ТАСС

Фото © Марат Абулхатин/ТАСС

На переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые должны пройти 15 мая, могут затронуть вопросы обмена военнопленными. Таким мнением поделился у себя в Telegram-канале депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Напомним, что он сыграл заметную роль в ключевых этапах обмена пленными между Россией и Украиной, и в том числе в качестве переговорщика принимал участие в важных переговорах по военнопленным в Эр-Рияде.

«Хочу заметить, что коммуникация по вопросам обмена военнопленными продолжается и не останавливается. Переговоры с украинской стороной на данную тему ведутся нами практически ежедневно», — указал Саралиев.

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Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — в том же месте, где в 2022 году переговорный процесс был прерван по инициативе Киева. Изначально Владимир Зеленский выдвинул условие для своего участия, однако позднее заявил о готовности к переговорам, подчеркнув, что намерен лично ждать президента России в Стамбуле и не планирует вести диалог с кем-либо другим.

Алексей Берковиц
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