Депутат Саралиев не исключил, что на переговорах в Стамбуле обсудят обмен военнопленными

На переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые должны пройти 15 мая, могут затронуть вопросы обмена военнопленными. Таким мнением поделился у себя в Telegram-канале депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Напомним, что он сыграл заметную роль в ключевых этапах обмена пленными между Россией и Украиной, и в том числе в качестве переговорщика принимал участие в важных переговорах по военнопленным в Эр-Рияде.