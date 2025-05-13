Чадов обвинил бывшего друга в подделке документов на суде из-за фильма «За Палыча!»

Актёр Алексей Чадов обвинил бывшего друга, продюсера Максима Боева, в подделке документов в рамках судебного спора по фильму «За Палыча!». Как сообщил Чадов телеграм-каналу SHOT, сотрудничество с Боевым началось в 2021 году, однако гонорар за сценарную работу, по его словам, он так и не получил, несмотря на выход картины в прокат.

Видео © SHOT

Продюсер первым подал иск, утверждая, что Чадов якобы не обеспечил привлечение достаточного объёма инвестиций. В ответ актёр подал встречный иск с требованием выплатить ему гонорар в размере 75 миллионов рублей.

На очередном заседании, состоявшемся сегодня, Чадов заявил, что суду были предоставлены документы с его поддельной подписью, в которых утверждалось, что он получил оплату.

«Ни денег, ни договора, ни условий, указанных в этом договоре, я никогда не видел», — подчеркнул он.

Судебное разбирательство продолжается уже год. Следующее заседание назначено на июль.