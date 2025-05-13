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Регион
13 мая, 19:48

Абрамович не стал отвечать на вопрос об участии в переговорах в Стамбуле

Российский бизнесмен Роман Абрамович не стал комментировать своё возможное участие в предстоящих российско-украинских переговорах в Стамбуле, намеченных на 15 мая. Миллиардер молчанием отреагировал на соответствующий вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

«А вы будете участвовать в переговорах с Киевом?» — спросил Юнашев, не получив ответа.

Абрамович в Кремле. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

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Напомним, что Абрамовича заметили в Кремле накануне переговоров России и Украины. Цели визита миллиардера неизвестны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал участие Абрамовича на начальном этапе переговоров с Киевом в 2022 году.

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Telegram / Юнашев LIVE

Антон Голыбин
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