Абрамович не стал отвечать на вопрос об участии в переговорах в Стамбуле
Российский бизнесмен Роман Абрамович не стал комментировать своё возможное участие в предстоящих российско-украинских переговорах в Стамбуле, намеченных на 15 мая. Миллиардер молчанием отреагировал на соответствующий вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.
«А вы будете участвовать в переговорах с Киевом?» — спросил Юнашев, не получив ответа.
Абрамович в Кремле. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Напомним, что Абрамовича заметили в Кремле накануне переговоров России и Украины. Цели визита миллиардера неизвестны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал участие Абрамовича на начальном этапе переговоров с Киевом в 2022 году.
Telegram / Юнашев LIVE