«Несите салфетку»: Захарова пошутила над словами Макрона о безопасности

Напомним, что ранее Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц спалились с «белым порошком» в поезде из Киева. В купе к политикам зашли журналисты и застали их в двусмысленной ситуации. На появившихся в Сети кадрах видно, что на столе перед Макроном и Мерцем лежат небольшой пакетик с белым порошком и специфическая ложечка. Заметив камеры, президент Франции сначала схватил салфетку одной рукой, затем прикрыл её другой. Его мимика за считанные секунды отразила целую гамму эмоций: от страха до смущения.