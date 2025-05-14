«Несите салфетку»: Захарова пошутила над словами Макрона о безопасности
Захарова словами «несите салфетку» высмеяла заявление Макрона о Европе
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона. Она прокомментировала его слова о том, что безопасность всей Европы зависит от ситуации на Украине.
«Несите салфетку», — пошутила Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, что ранее Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц спалились с «белым порошком» в поезде из Киева. В купе к политикам зашли журналисты и застали их в двусмысленной ситуации. На появившихся в Сети кадрах видно, что на столе перед Макроном и Мерцем лежат небольшой пакетик с белым порошком и специфическая ложечка. Заметив камеры, президент Франции сначала схватил салфетку одной рукой, затем прикрыл её другой. Его мимика за считанные секунды отразила целую гамму эмоций: от страха до смущения.