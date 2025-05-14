Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 22:05

Стало известно время прощания со вдовой Гайдая

Худякова: Церемония прощания с Ниной Гребешковой пройдёт 14 мая в 12:00

Нина Гребешкова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Нина Гребешкова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Похороны заслуженной артистки РФ и вдовы легендарного режиссёра Леонида Гайдая Нины Гребешковой состоятся на Кунцевском кладбище в Москве в 12:00. Об этом ТАСС рассказала внучка актрисы Ольга Худякова.

Нина Гребешкова, скончавшаяся 12 мая 2025 года в возрасте 94 лет, оставила неизгладимый след в отечественном кинематографе. Президент России Владимир Путин в своём соболезновании подчеркнул, что актриса была светлым, талантливым и обаятельным человеком, чьи яркие роли стали частью национального культурного наследия. Зрители запомнили Гребешкову по ролям в лентах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!», «Спортлото-82».

Стало известно, кому достанется наследство Нины Гребешковой
Стало известно, кому достанется наследство Нины Гребешковой

Ранее сообщалось, что прощание и похороны актрисы состоятся 14 мая. Тело артистки предадут земле на Кунцевском кладбище. Церемония будет проходить в тихой обстановке, в закрытом формате.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar