Стало известно время прощания со вдовой Гайдая

Похороны заслуженной артистки РФ и вдовы легендарного режиссёра Леонида Гайдая Нины Гребешковой состоятся на Кунцевском кладбище в Москве в 12:00. Об этом ТАСС рассказала внучка актрисы Ольга Худякова.

Нина Гребешкова, скончавшаяся 12 мая 2025 года в возрасте 94 лет, оставила неизгладимый след в отечественном кинематографе. Президент России Владимир Путин в своём соболезновании подчеркнул, что актриса была светлым, талантливым и обаятельным человеком, чьи яркие роли стали частью национального культурного наследия. Зрители запомнили Гребешкову по ролям в лентах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!», «Спортлото-82».