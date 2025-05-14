Против иноагента Фельгенгауэр* возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму

В отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной*), признанной иностранным агентом, возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием интернета». Это не первое уголовное дело против журналистки. Ранее сообщалось о возбуждении дела за неисполнение обязанностей иноагента. Фельгенгауэр* также объявлена в международный розыск.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичко сообщил, что запросит у Минюста данные о проверке Ивана Урганта как иноагента. Он подчеркнул, что люди с широкой аудиторией должны чётко обозначить свою позицию по отношению к стране.