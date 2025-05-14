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Регион
14 мая, 02:14

Против иноагента Фельгенгауэр* возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму

Татьяна Фельгенгауэр*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Таня Фельгенгауэр*

Татьяна Фельгенгауэр*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Таня Фельгенгауэр*

В отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной*), признанной иностранным агентом, возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием интернета». Это не первое уголовное дело против журналистки. Ранее сообщалось о возбуждении дела за неисполнение обязанностей иноагента. Фельгенгауэр* также объявлена в международный розыск.

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Ранее депутат Госдумы Николай Новичко сообщил, что запросит у Минюста данные о проверке Ивана Урганта как иноагента. Он подчеркнул, что люди с широкой аудиторией должны чётко обозначить свою позицию по отношению к стране.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Антон Голыбин
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