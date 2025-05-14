Марочко сообщил о выходе российских войск на окраины Редкодуба в ДНР
Танк ВС РФ. Обложка © VK / Минобороны России
Российские войска провели успешную атаку на Краснолиманском направлении и вошли в село Редкодуб, заняв позиции в восточной части населённого пункта. О продвижении ВС РФ в Донецкой Народной Республике рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, наступление на Редкодуб началось после боевых действий за Катериновку. Уничтожив позиции ВСУ в этом районе, освободители продвинулись западнее населённого пункта.
«Идёт закрепление в восточной части посёлка и выдавливание украинских боевиков», — рассказал Марочко ТАСС, добавив, что ВСУ отчаянно сопротивляются и задействуют артиллерию для удержания села.
Напомним, что Катериновка перешла под контроль ВС РФ ещё 7 апреля. А недавно в списке освобождённых оказался и населённый пункт Миролюбовка, что неподалёку от Красноармейска.