Марочко сообщил о выходе российских войск на окраины Редкодуба в ДНР

Российские войска провели успешную атаку на Краснолиманском направлении и вошли в село Редкодуб, заняв позиции в восточной части населённого пункта. О продвижении ВС РФ в Донецкой Народной Республике рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, наступление на Редкодуб началось после боевых действий за Катериновку. Уничтожив позиции ВСУ в этом районе, освободители продвинулись западнее населённого пункта.