Российские военные освободили Катериновку в ДНР
Российские военные освободили Катериновку в ДНР. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Минобороны РФ объявило, что благодаря смелым и чётким действиям бойцов группировки «Запад» населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике был освобождён.
Накануне бойцы группировки «Север» в ходе наступления взяли под контроль село Басовку в Сумской области. Ранее также сообщалось об освобождении других населённых пунктов. В их числе Розовка и Успеновка в ДНР, а также Весёлое и Лобковое.