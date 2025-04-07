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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 10:11

Российские военные освободили Катериновку в ДНР

Российские военные освободили Катериновку в ДНР. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские военные освободили Катериновку в ДНР. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Минобороны РФ объявило, что благодаря смелым и чётким действиям бойцов группировки «Запад» населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике был освобождён.

Накануне бойцы группировки «Север» в ходе наступления взяли под контроль село Басовку в Сумской области. Ранее также сообщалось об освобождении других населённых пунктов. В их числе Розовка и Успеновка в ДНР, а также Весёлое и Лобковое.

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Оксана Попова
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