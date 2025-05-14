«Ждут»: Очнувшийся в морге после выстрела танка боец объяснил решение вернуться на фронт

История бойца из Сургута с позывным Катунь потрясла всю страну. Во время боевого задания 39-летний Игорь К. получил тяжёлое ранение от танкового снаряда. Врачи констатировали клиническую смерть, но, оказавшись в морге, мужчина ожил. После года сложного восстановления он решил вернуться на передовую, о чём поделился в разговоре с kp.ru.

Игорь, служивший с августа 2023 года в 35-й гвардейской мотострелковой бригаде Ханты-Мансийского округа, пережил ожесточённые бои и спасение товарищей. Он спокойно отметил, что не придаёт своему чудесному спасению особого значения, считая это частью судьбы. По его словам, главное — это внутренний настрой и стремление продолжать службу, без которой он не видит своей жизни.

Боец признался, что возвращение на фронт стало непростым решением для его семьи. Жена переживает, но принимает его выбор, а двухлетняя дочь пока не осознаёт, кем является её отец.