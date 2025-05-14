«Ждут»: Очнувшийся в морге после выстрела танка боец объяснил решение вернуться на фронт
Очнувшийся в морге боец Катунь возвращается на фронт к «своим ребятам»
Боец очнулся в морге после ранения. Обложка © Предоставлено героем публикации сайту kp.ru.
История бойца из Сургута с позывным Катунь потрясла всю страну. Во время боевого задания 39-летний Игорь К. получил тяжёлое ранение от танкового снаряда. Врачи констатировали клиническую смерть, но, оказавшись в морге, мужчина ожил. После года сложного восстановления он решил вернуться на передовую, о чём поделился в разговоре с kp.ru.
Игорь, служивший с августа 2023 года в 35-й гвардейской мотострелковой бригаде Ханты-Мансийского округа, пережил ожесточённые бои и спасение товарищей. Он спокойно отметил, что не придаёт своему чудесному спасению особого значения, считая это частью судьбы. По его словам, главное — это внутренний настрой и стремление продолжать службу, без которой он не видит своей жизни.
Боец признался, что возвращение на фронт стало непростым решением для его семьи. Жена переживает, но принимает его выбор, а двухлетняя дочь пока не осознаёт, кем является её отец.
«Возможно, меня снова назначат командиром. Очень хочу вернуться к своим ребятам. Они уже знают, что я еду, наверное, ждут. Но загадывать не будем. Я настроен решительно. Страха перед возвращением не испытываю, его и быть не может. Будем продолжать работать на результат», — признался военный.
О пережитой коме и клинической смерти командир роты российской штурмовой группы с позывным Катунь сообщил в январе 2025 года. По словам бойца, его дважды после атак «Бабы-яги» засыпало землёй по голову. Он чудом выжил. После этого боец принял решение вновь вернуться в строй.