«Переписка вселенной с галактиками»: Захарова ответила на публикации о «деталях» переговоров РФ и Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анонимные публикации о якобы подробностях участия России в переговорах по украинскому урегулированию в Турции «фантазиями космического масштаба». В эфире радио Sputnik она отметила, что неясно, для кого создаются такие слухи, но они не имеют отношения к реальности.

«Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей. Не знаю, для кого это делается, правда, но, наверное, для кого-то», — заявила она и заверила, что Россия огласит свою позицию по этому вопросу исключительно через официальные каналы.