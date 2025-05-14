Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 06:26

«Переписка вселенной с галактиками»: Захарова ответила на публикации о «деталях» переговоров РФ и Киева

Захарова: Россия официально объявит о деталях участия в переговорах в Стамбуле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анонимные публикации о якобы подробностях участия России в переговорах по украинскому урегулированию в Турции «фантазиями космического масштаба». В эфире радио Sputnik она отметила, что неясно, для кого создаются такие слухи, но они не имеют отношения к реальности.

«Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей. Не знаю, для кого это делается, правда, но, наверное, для кого-то», — заявила она и заверила, что Россия огласит свою позицию по этому вопросу исключительно через официальные каналы.

Зеленский раскрыл, чего ждёт от переговоров в Стамбуле
Зеленский раскрыл, чего ждёт от переговоров в Стамбуле

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Однако затем он изменил своё решение и дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле.

Оксана Попова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar