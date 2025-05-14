«Переписка вселенной с галактиками»: Захарова ответила на публикации о «деталях» переговоров РФ и Киева
Захарова: Россия официально объявит о деталях участия в переговорах в Стамбуле
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анонимные публикации о якобы подробностях участия России в переговорах по украинскому урегулированию в Турции «фантазиями космического масштаба». В эфире радио Sputnik она отметила, что неясно, для кого создаются такие слухи, но они не имеют отношения к реальности.
«Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей. Не знаю, для кого это делается, правда, но, наверное, для кого-то», — заявила она и заверила, что Россия огласит свою позицию по этому вопросу исключительно через официальные каналы.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Однако затем он изменил своё решение и дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле.