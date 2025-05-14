Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 07:39

Поток без шанса: Хронология последнего часа жизни группы в коллекторе Неглинки

Следователи установили хронологию событий группы в коллекторе реки Неглинки

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В последние минуты жизни экскурсионной группы в коллекторе Неглинки туннель стремительно заполнялся водой, сообщили в Следственном комитете России в беседе с kp.ru. Гид Константин Филиппов пытался спастись, обмотавшись верёвкой, но мощный поток сбивал людей с ног, не давая шанса на спасение.

Хронология трагедии восстановлена: группа около часа находилась в коллекторе, пройдя под Садовым кольцом и Цветным бульваром. Когда вода начала прибывать, экскурсанты уже шли обратно. Даже незначительный подъём уровня воды делал течение в туннеле опасным, а в тот день он оказался почти полностью затоплен. Выжить можно было только при наличии страховочной группы на поверхности, которая бы предупредила о ливне и указала аварийный выход, но такой поддержки у гида не было.

После трагедии люки коллектора заварили, а для предотвращения несанкционированного доступа установили сигнализацию.

Как зарабатывали сотни миллионов организаторы трагической экскурсии по реке Неглинке в Москве
Как зарабатывали сотни миллионов организаторы трагической экскурсии по реке Неглинке в Москве

Трагедия произошла в августе 2023 года: в Москве-реке рядом с парком «Зарядье» были обнаружены несколько тел. Полная картина случившегося стала ясна позже, когда спасатели нашли всех восьмерых погибших, включая гида. Они отправились на диггерскую экскурсию в подземный коллектор реки Неглинки. В момент их нахождения под землёй над Москвой разразился сильнейший ливень, вызвавший резкий подъём уровня воды. Мощный поток подземных вод захватил группу и протащил их на несколько километров. Вскоре после происшествия были задержаны организатор экскурсии Никита Дубас и генеральный директор компании, отвечавшей за мероприятие, Александр Ким. В конце апреля их осудили.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar