Поток без шанса: Хронология последнего часа жизни группы в коллекторе Неглинки
Следователи установили хронологию событий группы в коллекторе реки Неглинки
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В последние минуты жизни экскурсионной группы в коллекторе Неглинки туннель стремительно заполнялся водой, сообщили в Следственном комитете России в беседе с kp.ru. Гид Константин Филиппов пытался спастись, обмотавшись верёвкой, но мощный поток сбивал людей с ног, не давая шанса на спасение.
Хронология трагедии восстановлена: группа около часа находилась в коллекторе, пройдя под Садовым кольцом и Цветным бульваром. Когда вода начала прибывать, экскурсанты уже шли обратно. Даже незначительный подъём уровня воды делал течение в туннеле опасным, а в тот день он оказался почти полностью затоплен. Выжить можно было только при наличии страховочной группы на поверхности, которая бы предупредила о ливне и указала аварийный выход, но такой поддержки у гида не было.
После трагедии люки коллектора заварили, а для предотвращения несанкционированного доступа установили сигнализацию.
Трагедия произошла в августе 2023 года: в Москве-реке рядом с парком «Зарядье» были обнаружены несколько тел. Полная картина случившегося стала ясна позже, когда спасатели нашли всех восьмерых погибших, включая гида. Они отправились на диггерскую экскурсию в подземный коллектор реки Неглинки. В момент их нахождения под землёй над Москвой разразился сильнейший ливень, вызвавший резкий подъём уровня воды. Мощный поток подземных вод захватил группу и протащил их на несколько километров. Вскоре после происшествия были задержаны организатор экскурсии Никита Дубас и генеральный директор компании, отвечавшей за мероприятие, Александр Ким. В конце апреля их осудили.