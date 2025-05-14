Поток без шанса: Хронология последнего часа жизни группы в коллекторе Неглинки

В последние минуты жизни экскурсионной группы в коллекторе Неглинки туннель стремительно заполнялся водой, сообщили в Следственном комитете России в беседе с kp.ru. Гид Константин Филиппов пытался спастись, обмотавшись верёвкой, но мощный поток сбивал людей с ног, не давая шанса на спасение.

Хронология трагедии восстановлена: группа около часа находилась в коллекторе, пройдя под Садовым кольцом и Цветным бульваром. Когда вода начала прибывать, экскурсанты уже шли обратно. Даже незначительный подъём уровня воды делал течение в туннеле опасным, а в тот день он оказался почти полностью затоплен. Выжить можно было только при наличии страховочной группы на поверхности, которая бы предупредила о ливне и указала аварийный выход, но такой поддержки у гида не было.