Законных рычагов давления нет: Макрон отказался от ультиматума России в прямом эфире

В прямом эфире французского телеканала президент Франции Эмманюэль Макрон ушёл от прямого ответа на поставленный журналистами вопрос, связанный с недавним ультиматумом России относительно прекращения огня на территории Украины. Трансляцию вёл канал TF1.

Примечательно, что ранее сам французский лидер выступал с угрозой введения санкций против России, если та сторона откажется от 30-дневного перемирия в зоне боевых действий.

В ходе общения с журналистами Макрону четыре раза подряд задали вопрос о возможных санкциях против России, однако ни разу глава государства не счёл нужным прямо ответить на них, всеми способами уходя от комментариев.

По результатам собственных рассуждений президент Франции пришёл к выводу о том, что у Парижа нет законных оснований для давления на Россию по этому вопросу. Так Макрон прокомментировал очередной вопрос представителей прессы о том, будут ли введены ограничения на замороженные в Европе российские активы.