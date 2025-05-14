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Регион
14 мая, 08:44

Законных рычагов давления нет: Макрон отказался от ультиматума России в прямом эфире

TF1: Макрон четыре раза уклонился от ответа на вопрос об ультиматуме РФ

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

В прямом эфире французского телеканала президент Франции Эмманюэль Макрон ушёл от прямого ответа на поставленный журналистами вопрос, связанный с недавним ультиматумом России относительно прекращения огня на территории Украины. Трансляцию вёл канал TF1.

Примечательно, что ранее сам французский лидер выступал с угрозой введения санкций против России, если та сторона откажется от 30-дневного перемирия в зоне боевых действий.

В ходе общения с журналистами Макрону четыре раза подряд задали вопрос о возможных санкциях против России, однако ни разу глава государства не счёл нужным прямо ответить на них, всеми способами уходя от комментариев.

По результатам собственных рассуждений президент Франции пришёл к выводу о том, что у Парижа нет законных оснований для давления на Россию по этому вопросу. Так Макрон прокомментировал очередной вопрос представителей прессы о том, будут ли введены ограничения на замороженные в Европе российские активы.

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Напомним, что французский лидер ранее потребовал от России принять решение о 30-дневном прекращении огня до вечера понедельника, 12 мая. Также Макрон выдвинул президенту РФ Владимиру Путину неожиданный ультиматум: он предупредил, что в противном случае Париж будет вынужден расширить действие антироссийских санкций. Накануне скандального заявления Макрона Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам, которые были прерваны весной 2022 года.

Ольга Сливченко
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