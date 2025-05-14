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Регион
14 мая, 09:24

Армия России выбила ВСУ из Михайловки в ДНР

Минобороны РФ: Группировка «Центр» освободила населённый пункт Михайловка в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные освободили населённый пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Взять населённый пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям группировки войск «Центр».

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А накануне российские бойцы освободили село Миролюбовка близ Красноармейска в ДНР. Взятие населённого пункта под контроль показало превосходство Армии России, заявил подполковник ЛНР в отставке. Он добавил, что местность вокруг населённого пункта отличается сложным рельефом, что придаёт продвижению российских войск как стратегическое, так и тактическое значение. Бои за село были продолжительными и потребовали значительных усилий.

Никита Никонов
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