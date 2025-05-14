А накануне российские бойцы освободили село Миролюбовка близ Красноармейска в ДНР. Взятие населённого пункта под контроль показало превосходство Армии России, заявил подполковник ЛНР в отставке. Он добавил, что местность вокруг населённого пункта отличается сложным рельефом, что придаёт продвижению российских войск как стратегическое, так и тактическое значение. Бои за село были продолжительными и потребовали значительных усилий.