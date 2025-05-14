Бойцы «Запада» нанесли поражение украинскому отряду спецназначения «Стугна»
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Военнослужащие Западной группировки войск нанесли удары по подразделениям шести бригад и отряду спецназначения «Стугна» Вооружённых сил Украины, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки «Запад» улучшили свои позиции и атаковали силы четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады территориальной обороны, национальной гвардии, а также отряд спецназначения «Стугна», — заявили в ведомстве.
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