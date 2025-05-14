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Регион
14 мая, 09:30

Бойцы «Запада» нанесли поражение украинскому отряду спецназначения «Стугна»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Военнослужащие Западной группировки войск нанесли удары по подразделениям шести бригад и отряду спецназначения «Стугна» Вооружённых сил Украины, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки «Запад» улучшили свои позиции и атаковали силы четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады территориальной обороны, национальной гвардии, а также отряд спецназначения «Стугна», — заявили в ведомстве.

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А ранее ракетные войска группировки «Запад» уничтожили около 80 боевиков ВСУ ударами из РСЗО «Торнадо-С». Кроме того, наши парни нанесли удары по инфраструктуре аэродрома ВСУ, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников.

Марина Фещенко
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