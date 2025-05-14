Песков анонсировал телефонные переговоры Путина вечером в среду
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин проведёт вечером 14 мая несколько телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Несколько телефонных разговоров запланировано у президента, это будет в вечернее время», — сказал представитель Кремля.
Песков пообещал проинформировать об этих разговорах. Также он напомнил, что днём Путин встретится с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который прибыл в Москву с визитом.
Ранее глава государства переговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры обсудили вопросы развития сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, совместные проекты в сфере транспорта и энергетики, а также ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе. В Тегеране тем временем готовятся к визиту Путина.