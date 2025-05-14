Песков анонсировал телефонные переговоры Путина вечером в среду

Президент России Владимир Путин проведёт вечером 14 мая несколько телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Несколько телефонных разговоров запланировано у президента, это будет в вечернее время», — сказал представитель Кремля.

Песков пообещал проинформировать об этих разговорах. Также он напомнил, что днём Путин встретится с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который прибыл в Москву с визитом.