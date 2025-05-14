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14 мая, 09:36

Песков: Всё сказанное Путиным в заявлении о переговорах в Стамбуле актуально

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Заявления президента РФ Владимира Путина о предложенных переговорах в Стамбуле сохраняют актуальность. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что российская делегация будет ждать украинскую сторону 15 мая в Турции.

«Я лишь могу ещё раз подтвердить, что всё сказанное президентом в заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там, где диалог сторон был прерван Киевом в 2022 году. Владимир Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле, хотя об участии первых лий государства речи не шло. В Кремле позже отметили, что российская делегация 15 мая в Стамбуле будет ждать украинскую сторону.

Александра Вишнякова
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