Песков: Всё сказанное Путиным в заявлении о переговорах в Стамбуле актуально

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там, где диалог сторон был прерван Киевом в 2022 году. Владимир Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле, хотя об участии первых лий государства речи не шло. В Кремле позже отметили, что российская делегация 15 мая в Стамбуле будет ждать украинскую сторону.