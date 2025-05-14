Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище

Сегодня в столице прошло прощание с заслуженной артисткой РФ и вдовой Леонида Гайдая Ниной Гребешковой. Деятельницу киноискусств похоронили на Кунцевском кладбище.

На похоронах присутствовали родственники и друзья актрисы: дочь Оксана Гайдай, внучка Ольга Худякова, актриса Дарья Мороз и писатель Аркадий Инин. Среди пришедших были также друзья и коллеги звезды.

Гроб с телом Гребешковой. Видео © Life.ru

Артистку похоронили рядом с мужем — Леонидом Гайдаем. На кладбище были возложены венки от Союза кинематографистов, «Гайдай-центра» и администрации Иркутска. Церемония прощания в храме прошла без присутствия журналистов.