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14 мая, 10:57

Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище

В Москве простились с актрисой и вдовой Леонида Гайдая Ниной Гребешковой

Нина Гребешкова. Обложка © Life.ru

Нина Гребешкова. Обложка © Life.ru

Сегодня в столице прошло прощание с заслуженной артисткой РФ и вдовой Леонида Гайдая Ниной Гребешковой. Деятельницу киноискусств похоронили на Кунцевском кладбище.

На похоронах присутствовали родственники и друзья актрисы: дочь Оксана Гайдай, внучка Ольга Худякова, актриса Дарья Мороз и писатель Аркадий Инин. Среди пришедших были также друзья и коллеги звезды.

Гроб с телом Гребешковой. Видео © Life.ru

Артистку похоронили рядом с мужем — Леонидом Гайдаем. На кладбище были возложены венки от Союза кинематографистов, «Гайдай-центра» и администрации Иркутска. Церемония прощания в храме прошла без присутствия журналистов.

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Нина Гребешкова ушла из жизни 12 мая в 94 года. Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выразили глубокие соболезнования родным и близким актрисы. Путин подчеркнул, что Гребешкова была обаятельной, талантливой и светлой личностью, любимой многими зрителями, а её насыщенная творческая биография отмечена яркими и запоминающимися ролями, ставшими классикой отечественного кино.

Алиса Хуссаин
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