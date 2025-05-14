Ижевский Театр кукол не отменит гастроли театра Вахтангова из-за спектакля Туминаса

Визит Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова в Ижевск состоится по расписанию. Информацию об этом «Постньюс» предоставили в Театре кукол Удмуртии.

Там подтвердили, что 7 июня в рамках международного фестиваля «ТУК-Фест» будет показан детский спектакль «Сказка о попе и о работнике его Балде». Это представление является частью гастрольной программы театра Вахтангова. В театре также отметили, что спектакль пройдёт по расписанию.

Подчёркивается, что на международный фестиваль прибудут талантливые коллективы со всего мира, и выступление артистов Вахтангова состоится, поскольку оно не связано с режиссёром Римасом Туминасом.