Ижевский Театр кукол не отменит гастроли театра Вахтангова из-за спектакля Туминаса
«Постньюс»: В Ижевске состоится детское представление Театра имени Вахтангова
Театр имени Вахтангова. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Визит Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова в Ижевск состоится по расписанию. Информацию об этом «Постньюс» предоставили в Театре кукол Удмуртии.
Там подтвердили, что 7 июня в рамках международного фестиваля «ТУК-Фест» будет показан детский спектакль «Сказка о попе и о работнике его Балде». Это представление является частью гастрольной программы театра Вахтангова. В театре также отметили, что спектакль пройдёт по расписанию.
Подчёркивается, что на международный фестиваль прибудут талантливые коллективы со всего мира, и выступление артистов Вахтангова состоится, поскольку оно не связано с режиссёром Римасом Туминасом.
Ранее сообщалось, что гастроли Театра имени Вахтангова в Севастополе отменены по решению губернатора Михаила Развожаева. Причиной послужило участие режиссёра Римаса Туминаса в создании двух из трёх запланированных спектаклей. Губернатор заявил, что Туминас раскритиковал СВО и бойцов. Министерство культуры РФ поддержало отмену гастролей, признав репертуар, выбранный руководством театра, неудачным.