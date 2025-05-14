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14 мая, 12:30

Ижевский Театр кукол не отменит гастроли театра Вахтангова из-за спектакля Туминаса

«Постньюс»: В Ижевске состоится детское представление Театра имени Вахтангова

Театр имени Вахтангова. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Театр имени Вахтангова. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Визит Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова в Ижевск состоится по расписанию. Информацию об этом «Постньюс» предоставили в Театре кукол Удмуртии.

Там подтвердили, что 7 июня в рамках международного фестиваля «ТУК-Фест» будет показан детский спектакль «Сказка о попе и о работнике его Балде». Это представление является частью гастрольной программы театра Вахтангова. В театре также отметили, что спектакль пройдёт по расписанию.

Подчёркивается, что на международный фестиваль прибудут талантливые коллективы со всего мира, и выступление артистов Вахтангова состоится, поскольку оно не связано с режиссёром Римасом Туминасом.

Маковецкий сожалеет из-за отмены гастролей театра Вахтангова в Севастополе
Маковецкий сожалеет из-за отмены гастролей театра Вахтангова в Севастополе

Ранее сообщалось, что гастроли Театра имени Вахтангова в Севастополе отменены по решению губернатора Михаила Развожаева. Причиной послужило участие режиссёра Римаса Туминаса в создании двух из трёх запланированных спектаклей. Губернатор заявил, что Туминас раскритиковал СВО и бойцов. Министерство культуры РФ поддержало отмену гастролей, признав репертуар, выбранный руководством театра, неудачным.

Алиса Хуссаин
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