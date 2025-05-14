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14 мая, 13:06

Мать искалеченной в Дубае украинки Ковальчук рассказала о её состоянии

Aif.ru: Искалеченная в Дубае украинка Ковальчук проходит реабилитацию

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Мать украинки Марии Ковальчук, пострадавшей в Дубае, поделилась информацией о состоянии дочери в разговоре с aif.ru. По её словам, девушка сейчас проходит курс реабилитации, однако подробности лечения женщина предпочла оставить в тайне.

«Идёт реабилитация. Больше ничего сказать не могу», — заявила Анна Ковальчук.

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Шокирующая история украинки Марии Ковальчук привлекла внимание СМИ этой весной. В марте её обнаружили в тяжёлом состоянии в одном из районов города с множественными травмами, включая переломы и ушибы. По предварительным данным, Ковальчук подверглась нападению, но обстоятельства инцидента остаются неоднозначными. Есть версия, что Мария попала в сексуальное рабство после вечеринки с шейхами. Между тем местная полиция предполагает, что украинка упала с большой высоты на стройке.

Оксана Попова
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