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14 мая, 14:30

Президент Таджикистана отменил уголовную ответственность за лайки в соцсетях

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за выражение одобрения в социальных сетях, например, за лайки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Закон Республики Таджикистан «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан» отменяет уголовную ответственность за размещение лайка или иного знака в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Президент Рахмон подверг эту статью критике в своём ежегодном обращении к парламенту в декабре 2024 года. По данным Генеральной прокуратуры, уголовное наказание понесли не менее 500 человек, включая представителей СМИ, за их действия в социальных сетях, такие как лайки и использование эмодзи.

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Алиса Хуссаин
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