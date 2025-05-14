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14 мая, 14:01

Самолёт Лулы да Силвы совершит посадку в Москве

Посольство Бразилии: Самолёт президента Лулы да Силвы сделает остановку в Москве

Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana

Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana

Посольство Бразилии в России подтвердило, что самолёт главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы совершит посадку в Москве.

«Посольству Бразилии известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершит техническую остановку в Москве», — передают представители бразильского диппредставительства.

Другими подробностями относительно данного вопроса посольство не владеет.

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Ранее стало известно, что лидер Бразилии обсудит с российским президентом Владимиром Путиным просьбы киевских властей о возможных переговорах и составах делегаций на переговорах в Стамбуле 15 мая. Однако в Кремле сообщили, что переговоры глав государств ещё не согласованы.

Ольга Сливченко
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