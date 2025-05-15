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Специальная военная операция (СВО)

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15 мая, 01:48

Жительница Красноярского края отправилась в зону СВО вслед за мужем и сыном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Доброволец Ирина Кирилюк из Красноярского края отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО), чтобы поддержать мужа и сына. Об этом женщина рассказала в беседе с РИА «Новости».

«У меня сын — офицер, был на СВО с 2022 года, муж, мобилизованный с 2023 года, поэтому я рядом с ними. Тыл и армия едины, семья — поддержка, поэтому я здесь и я с ними. Чем больше мы поможем нашей армии, тем с каждым днём приближаем победу», — поделилась она.

Кирилюк выполняет функции добровольца в 99-м отдельном ремонтном батальоне 51-й гвардейской армии, занимаясь ремонтом бронежилетов. Она объяснила, что после реставрации броники отправляются на линию боевого соприкосновения.

Правнук легендарного разведчика, поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет на СВО
Правнук легендарного разведчика, поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет на СВО

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ежемесячно 50-60 тысяч добровольцев пополняют ряды Армии России. Также глава государства отметил, что на Украине пополнения проводятся принудительно. Людей «отлавливают как собак».

Тимур Хингеев
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