Жительница Красноярского края отправилась в зону СВО вслед за мужем и сыном
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Доброволец Ирина Кирилюк из Красноярского края отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО), чтобы поддержать мужа и сына. Об этом женщина рассказала в беседе с РИА «Новости».
«У меня сын — офицер, был на СВО с 2022 года, муж, мобилизованный с 2023 года, поэтому я рядом с ними. Тыл и армия едины, семья — поддержка, поэтому я здесь и я с ними. Чем больше мы поможем нашей армии, тем с каждым днём приближаем победу», — поделилась она.
Кирилюк выполняет функции добровольца в 99-м отдельном ремонтном батальоне 51-й гвардейской армии, занимаясь ремонтом бронежилетов. Она объяснила, что после реставрации броники отправляются на линию боевого соприкосновения.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ежемесячно 50-60 тысяч добровольцев пополняют ряды Армии России. Также глава государства отметил, что на Украине пополнения проводятся принудительно. Людей «отлавливают как собак».