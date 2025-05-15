Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 08:30

«Завтра рухнет»: Названа главная причина ухода западных компаний из России

Экономист Зубец: Западные компании думали, что уходят из РФ на несколько месяцев

Магазин одежды. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Магазин одежды. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Главной причиной ухода западных брендов с российского рынка в 2022 году была их уверенность в том, что Россия «завтра рухнет». Компании не представляли, что уходят не на несколько месяцев, а на длительный срок, оставляя нишу китайцам. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал экономист Алексей Зубец.

«Если бы они знали, что они уйдут, можно сказать, навсегда, а тут придут китайцы, которые займут их ниши, и больше они на эти рынки не вернутся, западный бизнес дважды подумал, трижды подумал, и некоторые бы остались здесь. Даже вопреки мнениям своих правительств», — отметил эксперт.

Тем не менее, по его словам, в некоторых отраслях отечественным компаниям пока приходится испытывать трудности. Особенно это касается производства сложной продукции. Однако в области продовольствия и ширпотреба появились собственные бренды, способные конкурировать с западными.

Планируют вернуться? Юрист объяснил, для чего бренды регистрируют товарные знаки в РФ
Планируют вернуться? Юрист объяснил, для чего бренды регистрируют товарные знаки в РФ

Ранее газета Financial Times сообщила, что зарубежные компании обсуждают с юристами способы возвращения в Россию. Тем временем президент РФ Владимир Путин призвал защитить интересы России при возвращении западных компаний. Глава государства также назвал условия для возвращения западных брендов, подчеркнув, что одних извинений недостаточно.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar