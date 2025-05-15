«Завтра рухнет»: Названа главная причина ухода западных компаний из России

Главной причиной ухода западных брендов с российского рынка в 2022 году была их уверенность в том, что Россия «завтра рухнет». Компании не представляли, что уходят не на несколько месяцев, а на длительный срок, оставляя нишу китайцам. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал экономист Алексей Зубец.

«Если бы они знали, что они уйдут, можно сказать, навсегда, а тут придут китайцы, которые займут их ниши, и больше они на эти рынки не вернутся, западный бизнес дважды подумал, трижды подумал, и некоторые бы остались здесь. Даже вопреки мнениям своих правительств», — отметил эксперт.