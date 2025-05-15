«Завтра рухнет»: Названа главная причина ухода западных компаний из России
Экономист Зубец: Западные компании думали, что уходят из РФ на несколько месяцев
Магазин одежды. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Главной причиной ухода западных брендов с российского рынка в 2022 году была их уверенность в том, что Россия «завтра рухнет». Компании не представляли, что уходят не на несколько месяцев, а на длительный срок, оставляя нишу китайцам. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал экономист Алексей Зубец.
«Если бы они знали, что они уйдут, можно сказать, навсегда, а тут придут китайцы, которые займут их ниши, и больше они на эти рынки не вернутся, западный бизнес дважды подумал, трижды подумал, и некоторые бы остались здесь. Даже вопреки мнениям своих правительств», — отметил эксперт.
Тем не менее, по его словам, в некоторых отраслях отечественным компаниям пока приходится испытывать трудности. Особенно это касается производства сложной продукции. Однако в области продовольствия и ширпотреба появились собственные бренды, способные конкурировать с западными.
Ранее газета Financial Times сообщила, что зарубежные компании обсуждают с юристами способы возвращения в Россию. Тем временем президент РФ Владимир Путин призвал защитить интересы России при возвращении западных компаний. Глава государства также назвал условия для возвращения западных брендов, подчеркнув, что одних извинений недостаточно.