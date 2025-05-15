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15 мая, 10:24

«Котоделегация» прибыла к месту переговоров России и Украины в Стамбуле

На место переговоров России и Украины в Стамбуле прибыл кот

Место переговоров России и Украины в Стамбуле патрулирует неожиданный гость — r месту встречи прибыл красивый и важный кот. Кадры с готовящимся принимать дипломатов важным хвостатым публикует SHOT. Делегация Незалежной пока не явилась.

Прибытие котоделегации к месту переговоров в Стамбуле. Видео © SHOT

Тёртые переговорщики и генералы-герои: кто представит Россию в Стамбуле
Тёртые переговорщики и генералы-герои: кто представит Россию в Стамбуле

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию для встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Начал киевский лидер, как обычно — сходу оскорбил прибывшую в Стамбул делегацию России. В МИД РФ главаря киевского режима тут же приструнили, поинтересовавшись, на кого он учился и кто вообще использует слово бутафорный — клоун, неудачник, человек с неизвестным образованием?

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SHOT

Юрий Лысенко
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