«Котоделегация» прибыла к месту переговоров России и Украины в Стамбуле
На место переговоров России и Украины в Стамбуле прибыл кот
Место переговоров России и Украины в Стамбуле патрулирует неожиданный гость — r месту встречи прибыл красивый и важный кот. Кадры с готовящимся принимать дипломатов важным хвостатым публикует SHOT. Делегация Незалежной пока не явилась.
Прибытие котоделегации к месту переговоров в Стамбуле. Видео © SHOT
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию для встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Начал киевский лидер, как обычно — сходу оскорбил прибывшую в Стамбул делегацию России. В МИД РФ главаря киевского режима тут же приструнили, поинтересовавшись, на кого он учился и кто вообще использует слово бутафорный — клоун, неудачник, человек с неизвестным образованием?