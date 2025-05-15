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Регион
15 мая, 10:54

Эрдоган не встретил Зеленского лично по прибытии в Анкару

Зеленский у трапа самолёта в Анкаре. Видео © Офис Президента Украины

Зеленский у трапа самолёта в Анкаре. Видео © Офис Президента Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не встретил Владимира Зеленского лично по прибытии в Анкару, что было отмечено многими журналистами. Самолёт Зеленского приземлился примерно в 12:20 по московскому времени.

В аэропорту лидера киевского режима встретили украинские и турецкие официальные лица, среди которых был заместитель главы МИД Незалежной Андрей Сибига.

Министр обороны Украины замечен в Анкаре, пока российская делегация в полном составе ждёт его в Стамбуле
Министр обороны Украины замечен в Анкаре, пока российская делегация в полном составе ждёт его в Стамбуле

Напомним, что Зеленский прибыл в Турцию для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Местные телеканалы показали кадры его прибытия. Сначала турецкий лидер проведёт личную беседу с руководителем Киева, а затем состоится встреча в расширенном формате. Начало визита едва не было омрачено — при выходе из самолёта глава «кровавого» режима чуть не навернулся.

Александра Мышляева
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