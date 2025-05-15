Anadolu: В Анкаре началась встреча Эрдогана и Зеленского
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Обложка © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS
В Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Anadolu.
«В Анкаре начались переговоры Эрдогана и Зеленского», — сказано в публикации.
В канцелярии Эрдогана ранее сообщили, что турецкий лидер будет общаться с гостем из Киева о ситуации вокруг конфликта на Украине. Как отметил представитель пресс-службы, переговоры затронут все актуальные аспекты последних событий. Кстати, по прибытии в Анкару Эрдоган не посчитал нужным лично встретить украинского гостя в аэропорту.