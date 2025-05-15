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Регион
15 мая, 10:56

Anadolu: В Анкаре началась встреча Эрдогана и Зеленского

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Обложка © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Обложка © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

В Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Anadolu.

«В Анкаре начались переговоры Эрдогана и Зеленского», — сказано в публикации.

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В канцелярии Эрдогана ранее сообщили, что турецкий лидер будет общаться с гостем из Киева о ситуации вокруг конфликта на Украине. Как отметил представитель пресс-службы, переговоры затронут все актуальные аспекты последних событий. Кстати, по прибытии в Анкару Эрдоган не посчитал нужным лично встретить украинского гостя в аэропорту.

Юрий Лысенко
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