Минпромторг объявил конкурс на разработку нового двигателя для кукурузника Ан-2
Ан-2. Обложка © Wikipedia / Papas Dos
На фоне проблем с разработкой нового лёгкого самолёта «Байкал» Минпромторг объявил конкурс на создание турбовинтового двигателя ВК-1600С, подходящего для переоснащения старых самолётов и их модернизированной версии ТВС-2ДТС, которые «Байкал» и должен был заменить. По данным закупок, двигатели такого класса нужны для самолётов, которые сейчас в России не производятся.
Недавно вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что проект «Байкал» практически остановлен, и придётся ремоторизировать советские Ан-2. Однако в Минпромторге утверждают, что работы над «Байкалом» продолжаются и недавно был заключён новый контракт с разработчиками. В России сегодня эксплуатируется около 50 Ан-2 из почти тысячи, созданных ещё в 1947 году.
Попытки заменить устаревший «кукурузник» продолжаются с начала 2000-х: СибНИА разрабатывал модификации с американскими комплектующими, что не удалось реализовать из-за зависимости от иностранных поставщиков. В итоге разработку «Байкала» поручили Уральскому заводу гражданской авиации, однако сроки реализации срываются.
Чтобы поддерживать парк, Минпромторг выделил 3,38 млрд рублей на разработку двигателя ВК-1600С, который будет унифицирован с вертолётным ВК-1600В. Сертификацию последнего планируют к 2025 году, а новый двигатель для самолётов ожидается не раньше конца 2027 года.
Ранее стало известно, что создание самолёта «Байкал» зашло в тупик, а работы по разработке воздушного судна не принесли ожидаемых результатов. Первый вице-премьер Денис Мантуров опроверг информацию о закрытии проекта, отметив, что сообщения кто-то вырвал из контекста.