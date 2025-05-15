Минпромторг объявил конкурс на разработку нового двигателя для кукурузника Ан-2

На фоне проблем с разработкой нового лёгкого самолёта «Байкал» Минпромторг объявил конкурс на создание турбовинтового двигателя ВК-1600С, подходящего для переоснащения старых самолётов и их модернизированной версии ТВС-2ДТС, которые «Байкал» и должен был заменить. По данным закупок, двигатели такого класса нужны для самолётов, которые сейчас в России не производятся.

Недавно вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что проект «Байкал» практически остановлен, и придётся ремоторизировать советские Ан-2. Однако в Минпромторге утверждают, что работы над «Байкалом» продолжаются и недавно был заключён новый контракт с разработчиками. В России сегодня эксплуатируется около 50 Ан-2 из почти тысячи, созданных ещё в 1947 году.

Попытки заменить устаревший «кукурузник» продолжаются с начала 2000-х: СибНИА разрабатывал модификации с американскими комплектующими, что не удалось реализовать из-за зависимости от иностранных поставщиков. В итоге разработку «Байкала» поручили Уральскому заводу гражданской авиации, однако сроки реализации срываются.