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15 мая, 12:44

Минпромторг объявил конкурс на разработку нового двигателя для кукурузника Ан-2

Ан-2. Обложка © Wikipedia / Papas Dos

Ан-2. Обложка © Wikipedia / Papas Dos

На фоне проблем с разработкой нового лёгкого самолёта «Байкал» Минпромторг объявил конкурс на создание турбовинтового двигателя ВК-1600С, подходящего для переоснащения старых самолётов и их модернизированной версии ТВС-2ДТС, которые «Байкал» и должен был заменить. По данным закупок, двигатели такого класса нужны для самолётов, которые сейчас в России не производятся.

Недавно вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что проект «Байкал» практически остановлен, и придётся ремоторизировать советские Ан-2. Однако в Минпромторге утверждают, что работы над «Байкалом» продолжаются и недавно был заключён новый контракт с разработчиками. В России сегодня эксплуатируется около 50 Ан-2 из почти тысячи, созданных ещё в 1947 году.

Попытки заменить устаревший «кукурузник» продолжаются с начала 2000-х: СибНИА разрабатывал модификации с американскими комплектующими, что не удалось реализовать из-за зависимости от иностранных поставщиков. В итоге разработку «Байкала» поручили Уральскому заводу гражданской авиации, однако сроки реализации срываются.

Чтобы поддерживать парк, Минпромторг выделил 3,38 млрд рублей на разработку двигателя ВК-1600С, который будет унифицирован с вертолётным ВК-1600В. Сертификацию последнего планируют к 2025 году, а новый двигатель для самолётов ожидается не раньше конца 2027 года.

Названы сроки поставок первых пяти самолётов «Байкал»
Названы сроки поставок первых пяти самолётов «Байкал»

Ранее стало известно, что создание самолёта «Байкал» зашло в тупик, а работы по разработке воздушного судна не принесли ожидаемых результатов. Первый вице-премьер Денис Мантуров опроверг информацию о закрытии проекта, отметив, что сообщения кто-то вырвал из контекста.

Александра Мышляева
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