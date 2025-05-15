«Руководствуются русофобией»: Попытку Эстонии захватить танкер JAGUAR назвали пиратством

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что попытку эстонских властей задержать танкер JAGUAR в нейтральных водах Балтийского моря можно расценивать как акт пиратства. По его мнению, действия эстонцев были мотивированы антироссийскими настроениями.

Он подчеркнул, что эстонцы сразу отказались от идеи захвата судна, как только увидели российский истребитель Су-35. По мнению эксперта, если Эстония продолжит нарушать нормы международного морского права, российскому Балтийскому флоту, возможно, придётся сопровождать стратегически важные для страны суда.