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Регион
15 мая, 11:45

«Руководствуются русофобией»: Попытку Эстонии захватить танкер JAGUAR назвали пиратством

Эксперт Дандыкин: Попытка Эстонии задержать танкер JAGUAR является пиратством

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nightman1965

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nightman1965

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что попытку эстонских властей задержать танкер JAGUAR в нейтральных водах Балтийского моря можно расценивать как акт пиратства. По его мнению, действия эстонцев были мотивированы антироссийскими настроениями.

«В данном случае эстонцы ничем не отличаются от сомалийский пиратов. Только сомалийские пираты захватывали суда ради наживы, а эстонские военные руководствуются русофобией», — отметил Дандыкин в беседес «Ридусом».

Он подчеркнул, что эстонцы сразу отказались от идеи захвата судна, как только увидели российский истребитель Су-35. По мнению эксперта, если Эстония продолжит нарушать нормы международного морского права, российскому Балтийскому флоту, возможно, придётся сопровождать стратегически важные для страны суда.

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Напомним, вчера вечером в нейтральных водах Балтийского моря ВМС Эстонии и авиация НАТО предприняли попытку задержать танкер «Ягуар». По предварительным данным, вооружённая группа хотела заставить судно зайти в эстонские воды, но экипаж не поддался на провокации. Сейчас судно уже прибыло в Приморск.

Александра Мышляева
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