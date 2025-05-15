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15 мая, 14:11

Украинские журналисты прибыли к месту переговоров в Стамбуле

Небольшая группа украинских журналистов прибыла в Стамбул, где вскоре должны начаться переговоры между представителями России и Украины. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

У стен дворца Долмабахче, ставшего местом проведения переговоров, собрались сотни представителей мировых СМИ в ожидании их начала. Вся прилегающая территория была превращена в зону с усиленными мерами безопасности: турецкие полицейские и военные контролируют не только подступы к дворцу, но и патрулируют окрестные парки.

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Напомним, мировая общественность ждёт встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, которую ранее инициировал президент России Владимир Путин. Переговоры должны были начаться утром, но по вине Киева перенеслись. Владимир Зеленский решил сначала слетать в Анкару на переговоры к Эрдогану, а только потом якобы принять решение о визите украинской делегации в Стамбул. В 17:30 ожидается заявление для прессы главы делегации России Владимира Мединского. Оно прозвучит перед переговорами.

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Александра Мышляева
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