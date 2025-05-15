Украинские журналисты прибыли к месту переговоров в Стамбуле

Небольшая группа украинских журналистов прибыла в Стамбул, где вскоре должны начаться переговоры между представителями России и Украины. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

У стен дворца Долмабахче, ставшего местом проведения переговоров, собрались сотни представителей мировых СМИ в ожидании их начала. Вся прилегающая территория была превращена в зону с усиленными мерами безопасности: турецкие полицейские и военные контролируют не только подступы к дворцу, но и патрулируют окрестные парки.