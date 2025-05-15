Сейсмолог объяснил Life.ru, станет ли землетрясение в Турции преградой для Зеленского
Сейсмолог Жигалин: Землетрясение не помешает Зеленскому улететь из Турции
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Зафиксированное в Турции землетрясение не помешает Владимиру Зеленскому покинуть страну. Также сейсмическая активность не затронет и Стамбул, где должны состояться российско-украинские переговоры. Об этом Life.ru рассказал сейсмолог Александр Жигалин.
Если землетрясение в Анкаре началось с пяти баллов, значит, афтершоков — последующих землетрясений — обязательно надо ждать, они будут слабее, но обязательно будут. С пяти баллов начинают отсчёт тревоги, до пяти баллов — это только для особо чувствительных людей и приборов, а вот с пяти баллов — уже существенно
Специалист отметил, что недавние события напоминают о землетрясениях, произошедших в Турции в начале текущего года, словно эхо прошедших бедствий. Хотя нельзя утверждать, что это прямое продолжение, сейсмологическая ситуация в регионе остаётся напряжённой из-за сложной структуры, включающей несколько крупных и множество мелких тектонических плит, сошедшихся в едином узле и продолжающих проявлять активность. По словам эксперта, эпицентр нынешних подземных толчков находится в восточной части Турции, на территории восточной плиты. До тех пор пока эти плиты не стабилизируются и не займут устойчивое положение, сейсмическая активность не прекратится, поскольку они постоянно смещаются и поворачиваются в этом сложном «сейсмологическом треугольнике».
«Летать при таком землетрясении можно, пользоваться автомобильной трассой, если она не трескается, если не образовалась трещина, в целом тоже можно. Самолёт Зеленского уж точно без проблем взлетит. Потенциальные переговоры запланированы в спокойной части Турции», — пояснил наш собеседник.
Напомним, после прибытия Владимира Зеленского в Турцию в городе Конье произошло землетрясение магнитудой 5,2, также толчки фиксировались в Анкаре — до столицы дошли афтершоки. После сейсмической активности эксперты принялись изучать ВПП в аэропорту Анкары, откуда собирается вылетать киевский главарь.