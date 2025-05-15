Сейсмолог объяснил Life.ru, станет ли землетрясение в Турции преградой для Зеленского

Если землетрясение в Анкаре началось с пяти баллов, значит, афтершоков — последующих землетрясений — обязательно надо ждать, они будут слабее, но обязательно будут. С пяти баллов начинают отсчёт тревоги, до пяти баллов — это только для особо чувствительных людей и приборов, а вот с пяти баллов — уже существенно

Специалист отметил, что недавние события напоминают о землетрясениях, произошедших в Турции в начале текущего года, словно эхо прошедших бедствий. Хотя нельзя утверждать, что это прямое продолжение, сейсмологическая ситуация в регионе остаётся напряжённой из-за сложной структуры, включающей несколько крупных и множество мелких тектонических плит, сошедшихся в едином узле и продолжающих проявлять активность. По словам эксперта, эпицентр нынешних подземных толчков находится в восточной части Турции, на территории восточной плиты. До тех пор пока эти плиты не стабилизируются и не займут устойчивое положение, сейсмическая активность не прекратится, поскольку они постоянно смещаются и поворачиваются в этом сложном «сейсмологическом треугольнике».