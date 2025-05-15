Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда оба будут к этому готовы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов принять главу РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского для переговоров, если они оба будут готовы. Соответствующее заявление распространила канцелярия турецкого лидера.

«Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы», — сказано в тексте.