Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда оба будут к этому готовы
Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов принять главу РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского для переговоров, если они оба будут готовы. Соответствующее заявление распространила канцелярия турецкого лидера.
«Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы», — сказано в тексте.
Ранее Владимир Зеленский после продолжительного молчания объявил, что всё же отправит в Стамбул на переговоры украинскую делегацию. Сам он не войдёт в её состав, Незалежную будут представлять министр обороны Рустем Умеров, глава ОП Андрей Ермак, руководитель МИД Андрей Сибига и советник киевского главаря Игорь Жовква.