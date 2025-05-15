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Регион
15 мая, 14:42

Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда оба будут к этому готовы

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов принять главу РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского для переговоров, если они оба будут готовы. Соответствующее заявление распространила канцелярия турецкого лидера.

«Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы», — сказано в тексте.

Зеленский намекнул на продолжение переговоров с Россией в пятницу и назвал главную цель Киева
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Ранее Владимир Зеленский после продолжительного молчания объявил, что всё же отправит в Стамбул на переговоры украинскую делегацию. Сам он не войдёт в её состав, Незалежную будут представлять министр обороны Рустем Умеров, глава ОП Андрей Ермак, руководитель МИД Андрей Сибига и советник киевского главаря Игорь Жовква.

Юрий Лысенко
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