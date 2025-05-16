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Регион
15 мая, 23:24

Глава Самарской станции скорой помощи задержан по подозрению во взятке

Главный врач Самарской областной станции скорой помощи Раймонд Чернуха был задержан в Новокуйбышевске по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России. По информации правоохранительных органов, Чернуха возглавил станцию скорой помощи в июле 2024 года.

По данным следствия, в 2022 году медицинский работник передал Чернухе взятку в размере 100 тысяч рублей за содействие в трудоустройстве на должность фельдшера. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки, сопряжённом с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Проводятся судебные экспертизы и другие следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

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Ранее Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону принял решение об аресте на два месяца для мэра Новочеркасска Юрия Лысенко, который является фигурантом дела о взяточничестве. Его задержали по подозрению в получении взятки от застройщика в размере более 8 миллионов рублей. Теперь политику может грозить до 16 лет тюремного заключения.

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Анастасия Никонорова
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