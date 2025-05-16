Глава Самарской станции скорой помощи задержан по подозрению во взятке

Главный врач Самарской областной станции скорой помощи Раймонд Чернуха был задержан в Новокуйбышевске по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России. По информации правоохранительных органов, Чернуха возглавил станцию скорой помощи в июле 2024 года.

По данным следствия, в 2022 году медицинский работник передал Чернухе взятку в размере 100 тысяч рублей за содействие в трудоустройстве на должность фельдшера. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки, сопряжённом с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).