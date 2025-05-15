Москвичей предупредили о «жёлтом» уровне погодной опасности
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В Москве и Московской области 16 мая объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за надвигающейся грозы, дождя и усиления ветра. По данным Гидрометцентра России, непогода ожидается в столице с 12:00 до 18:00, а в области – с 12:00 до 21:00.
Синоптики прогнозируют, что местами пройдут дожди и прогремят грозы. Ожидается усиление ветра с порывами до 16 м/с.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о вероятности первой в мае грозы в Москве. С повышением температуры (ночью 8–10 градусов, днём 17–20) ожидаются кратковременные дожди и атмосферная неустойчивость, что также может привести к грозам. Он отметил, что она не будет отличаться особой интенсивностью.
Ранее Александр Шувалов, директор прогностического центра «Метео» рассказал, что тёплая погода может вернуться в московский регион с 15 мая. Он отметил, что заморозки могут наблюдаться только в северной части области и будут незначительными, почти не затрагивая Москву.