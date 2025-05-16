РИАН: ВСУ убили трёх сотрудников Кураховской ТЭС миномётным огнём
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли Кураховскую тепловую электростанцию (ТЭС) миномётами. В результате этого нападения погибли три сотрудника ТЭС, находящиеся в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Валентин Тамаш, работник станции.
«Частыми миномётными обстрелами били по станции и в город. При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где находилась бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены», — приводит комментарий сотрудника агентство РИА «Новости».
Тимаш также указал, что ВСУ атаковали станцию с территории детского лагеря «Берёзки» и с высоковольтной линии Южного.
Как сообщал Life.ru, российские военные захватили административные здания ТЭС в Курахово в конце декабря 2024 года. А 2 января 2025 года солдаты РФ подняли триколор над ТЭС в Курахово.