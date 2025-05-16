Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 03:43

РИАН: ВСУ убили трёх сотрудников Кураховской ТЭС миномётным огнём

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли Кураховскую тепловую электростанцию (ТЭС) миномётами. В результате этого нападения погибли три сотрудника ТЭС, находящиеся в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Валентин Тамаш, работник станции.

«Частыми миномётными обстрелами били по станции и в город. При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где находилась бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены»,приводит комментарий сотрудника агентство РИА «Новости».

Минобороны опубликовало видео поднятия флага России над Торским в ДНР
Минобороны опубликовало видео поднятия флага России над Торским в ДНР

Тимаш также указал, что ВСУ атаковали станцию с территории детского лагеря «Берёзки» и с высоковольтной линии Южного.

Как сообщал Life.ru, российские военные захватили административные здания ТЭС в Курахово в конце декабря 2024 года. А 2 января 2025 года солдаты РФ подняли триколор над ТЭС в Курахово.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar