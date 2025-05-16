РИАН: ВСУ убили трёх сотрудников Кураховской ТЭС миномётным огнём

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли Кураховскую тепловую электростанцию (ТЭС) миномётами. В результате этого нападения погибли три сотрудника ТЭС, находящиеся в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Валентин Тамаш, работник станции.

«Частыми миномётными обстрелами били по станции и в город. При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где находилась бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены», — приводит комментарий сотрудника агентство РИА «Новости».