Члены делегации Украины встретились с Келлогом и европейскими советниками
«Суспильне»: Умеров и Ермак встретились с Келлогом и европейскими советниками
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В Стамбуле завершилась встреча представителей Киева с советниками по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также спецпредставителем президента США по украинскому урегулированию Китом Келлогом. Об этом сообщает издание «Суспильне» со ссылкой на источники
«В Стамбуле только что завершилась встреча главы ОПУ Ермака, министра иностранных дел Сибиги и министра обороны Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Келлогом», — говорится в сообщении.
Напомним, что переговоры в Стамбуле должны были стартовать в четверг, 15 мая, во второй половине дня, делегация России прибыла в Стамбул ещё утром. Также в Турцию прилетел и Владимир Зеленский, сразу принявшийся жаловаться на «бутафорность» делегации РФ. Однако затем встречу перенесли на пятницу, 16 мая. Она должна стартовать после полудня. При этом в переговорах примет участие Турция.