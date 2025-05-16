Члены делегации Украины встретились с Келлогом и европейскими советниками

В Стамбуле завершилась встреча представителей Киева с советниками по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также спецпредставителем президента США по украинскому урегулированию Китом Келлогом. Об этом сообщает издание «Суспильне» со ссылкой на источники

«В Стамбуле только что завершилась встреча главы ОПУ Ермака, министра иностранных дел Сибиги и министра обороны Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Келлогом», — говорится в сообщении.