Большинство россиян поддержали идею о сокращении рабочего дня для женщин

Большинство россиян одобряют предложение сократить рабочий день для женщин на один час, чтобы они могли больше времени уделять семье. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Согласно результатам опроса, 67% респондентов поддержали инициативу, объяснив это высокой нагрузкой на женщин в быту: «У женщин и так много забот дома, лишний час — жизненно необходим». Против выступили 17% опрошенных, ссылаясь на принципы равноправия: «Если сокращать рабочий день, то для всех, а не только для женщин». Ещё 16% затруднились с оценкой инициативы, подчеркнув необходимость развития отцовства и сложности реализации такой меры в некоторых сферах.

Женщины значительно чаще мужчин выражали поддержку предложению — 79% против 53%. Скептически к идее отнеслись 28% мужчин и лишь 7% женщин. Среди аргументов — опасения, что бизнесу такая мера окажется невыгодной и приведёт к снижению интереса работодателей к женщинам как сотрудникам.

Также выяснилось, что с возрастом поддержка инициативы растёт: среди россиян до 35 лет её одобряют 64%, тогда как среди респондентов старше 45 лет — уже 69%.