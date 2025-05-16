Владимир Зеленский упорно игнорирует тот факт, что утраченные Киевом земли уже никогда не вернутся, так как они интегрированы в состав России. Об этом пишет American Conservative, называя именно эту наивность Зеленского причиной затягивания начала переговоров между РФ и Украиной.

«Заявления о том, что все территории Украины будут отвоёваны, когда-то были понятной попыткой поднять боевой дух, но теперь они стали препятствием для мирных переговоров. Крым и большая часть Донбасса полностью интегрированы в состав России. Однако мирные планы Зеленского полностью игнорируют эту реальность», — сказано в публикации.

Автор материала уверен, что российская сторона уверенно идёт к окончательной победе на поле боя, и только чудо может помочь Киеву отбросить назад Армию России. В статье резюмируется, что единственный выход для Зеленского — принимать условия Москвы.