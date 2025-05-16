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Регион
16 мая, 08:59

Зеленский попал под каток критики в США из-за барьера к миру на Украине

AC: Желание Зеленского вернуть территории стало барьером к миру на Украине

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский упорно игнорирует тот факт, что утраченные Киевом земли уже никогда не вернутся, так как они интегрированы в состав России. Об этом пишет American Conservative, называя именно эту наивность Зеленского причиной затягивания начала переговоров между РФ и Украиной.

«Заявления о том, что все территории Украины будут отвоёваны, когда-то были понятной попыткой поднять боевой дух, но теперь они стали препятствием для мирных переговоров. Крым и большая часть Донбасса полностью интегрированы в состав России. Однако мирные планы Зеленского полностью игнорируют эту реальность», — сказано в публикации.

Автор материала уверен, что российская сторона уверенно идёт к окончательной победе на поле боя, и только чудо может помочь Киеву отбросить назад Армию России. В статье резюмируется, что единственный выход для Зеленского — принимать условия Москвы.

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Ранее в США заявили, что Владимир Зеленский игнорирует реальность, когда заявляет о том, что Крым принадлежит Украине. Сам главарь киевского режима подчеркнул, что позицию Киева о территориальном статусе полуострова якобы разделяет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Москва в свою очередь не раз подчёркивала, что вопрос возвращения освобождённых территорий Киеву никогда не будет стоять на повестке дня.

Татьяна Миссуми
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