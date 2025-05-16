По сообщениям украинских журналистов из Стамбула, украинская делегация прибыла для проведения встречи с российской стороной. Представители России при этом к месту встречи пока не приехали.

Ранее в Стамбуле завершилась трёхсторонняя встреча, длившаяся свыше часа, между представителями Турции, Соединенных Штатов и Украины. Среди участников были замечены Марко Рубио, глава Госдепартамента США, Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, а также министры иностранных дел Украины, Андрей Сибига, и Турции, Хакан Фидан.

Напомним, запланированные на предыдущий день российско-украинские переговоры сорвались из-за неявки представителей Киева. Согласно предварительной информации, встреча делегаций должна начаться в Стамбуле сегодня, 16 мая, в полдень. Владимир Мединский, возглавляющий российскую переговорную группу и являющийся помощником президента РФ, заявил о наличии у российской стороны всех необходимых полномочий для ведения переговоров, а также о полученных инструкциях из Кремля. Предполагается, что российско-украинским переговорам будут предшествовать отдельные встречи делегаций обеих стран с представителями Турции и Соединённых Штатов.