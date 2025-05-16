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Регион
16 мая, 16:47

Слуцкий отметил важность возобновления переговоров РФ и Украины спустя 3 года

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что возобновление переговоров между Россией и Украиной имеет большое значение. Среди ключевых достижений он выделил соглашение о крупном обмене пленными по принципу «1000 на 1000».

«Первый раунд прямых переговоров России и Украины важен самим фактом возобновления процесса спустя 3 с лишним года. Это шаг в сторону мирного урегулирования конфликта, шаг в сторону спасения тысяч жизней», — сказал депутат ТАСС.

Мединский подтвердил крупнейший с начала конфликта обмен пленными с Украиной
Мединский подтвердил крупнейший с начала конфликта обмен пленными с Украиной

Напомним, переговоры между делегациями России и Украины завершились в Стамбуле. Стороны обсуждали перемирие почти два часа. Ранее глава украинской делегации, министр обороны Умеров анонсировал обмен военнопленными, а также второй раунд переговоров. Позже глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина договорились об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000. Этот обмен станет крупнейшим с начала конфликта.

Александра Мышляева
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