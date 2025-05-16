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Регион
16 мая, 17:06

Украина не оценила требования России в Стамбуле

Reuters: Украина считает нереалистичными требования России в Стамбуле

Переговоры России и Украины. Фото © МИД России

Переговоры России и Украины. Фото © МИД России

Украина сочла требования России, выдвинутые в Стамбуле, нереалистичными. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на украинский дипломатический источник.

По его словам, требования Москвы в ходе переговоров в Стамбуле являются нереальными и значительно превосходят все ранее обсуждавшиеся вопросы.

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Напомним, что после завершения переговоров в Стамбуле появилась информация о том, что представители России потребовали от Украины вывести войска из четырёх регионов. В ответ Москва якобы получила отказ и заявила, что «в следующий раз областей будет уже пять». Эти слухи начали активно распространять различные украинские СМИ. В итоге Россия пошутила, что освобождённых регионов скоро будет не 5, а 8.

Александра Мышляева
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