Украина не оценила требования России в Стамбуле
Reuters: Украина считает нереалистичными требования России в Стамбуле
Переговоры России и Украины. Фото © МИД России
Украина сочла требования России, выдвинутые в Стамбуле, нереалистичными. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на украинский дипломатический источник.
По его словам, требования Москвы в ходе переговоров в Стамбуле являются нереальными и значительно превосходят все ранее обсуждавшиеся вопросы.
Напомним, что после завершения переговоров в Стамбуле появилась информация о том, что представители России потребовали от Украины вывести войска из четырёх регионов. В ответ Москва якобы получила отказ и заявила, что «в следующий раз областей будет уже пять». Эти слухи начали активно распространять различные украинские СМИ. В итоге Россия пошутила, что освобождённых регионов скоро будет не 5, а 8.