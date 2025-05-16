Британию уличили в попытке сорвать переговоры по Украине, как в 2022 году
Посольство РФ: Лондон пытается сорвать переговоры по Украине
Посольство России в Лондоне. Обложка © ТАСС / AP /
Российское посольство в Лондоне резко осудило заявления британских властей о подготовке новых санкций против России на фоне переговоров в Стамбуле. В официальном комментарии, направленном в РИА «Новости», дипломаты охарактеризовали эти угрозы как попытку сорвать мирный процесс.
Особое возмущение вызвали высказывания министра обороны Великобритании Джона Хили, призвавшего к усилению давления на Россию «по всем направлениям», включая продолжение военной поддержки Украины. В посольстве напомнили, что предыдущие санкции, введённые Лондоном 9 мая, продемонстрировали неуважение британского руководства к памяти о совместной борьбе с фашизмом.
«Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования. Вот только, похоже, на Даунинг-стрит не осознают саморазоблачающего характера своих действий», — приводит комментарий агентство.
Российские дипломаты отвергли обвинения в «уклонении» от переговоров, подчеркнув, что инициатива проведения встречи 15 мая в Стамбуле исходила именно от президента РФ Владимира Путина. В заявлении отмечается, что возобновлённый «стамбульский формат» был сорван в 2022 году действиями тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона, а нынешняя российская делегация настроена на серьёзный диалог для устранения причин конфликта.
Посольство расценило британские заявления как саморазоблачающие, указывая на их очевидную цель — осложнить переговорный процесс. Дипломаты подчеркнули, что угрозы новых ограничений против российской энергетики лишь подтверждают неконструктивную позицию Лондона, который, по их мнению, стремится не к миру, а к продолжению конфронтации.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. Он счёл позицию России «явно неприемлемой», добавив, что такое происходит «не в первый раз». Занятно, что до этого точно такую же формулировку использовал президент Франции Эмманюэль Макрон.