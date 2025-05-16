Российское посольство в Лондоне резко осудило заявления британских властей о подготовке новых санкций против России на фоне переговоров в Стамбуле. В официальном комментарии, направленном в РИА «Новости», дипломаты охарактеризовали эти угрозы как попытку сорвать мирный процесс.

Особое возмущение вызвали высказывания министра обороны Великобритании Джона Хили, призвавшего к усилению давления на Россию «по всем направлениям», включая продолжение военной поддержки Украины. В посольстве напомнили, что предыдущие санкции, введённые Лондоном 9 мая, продемонстрировали неуважение британского руководства к памяти о совместной борьбе с фашизмом.

«Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования. Вот только, похоже, на Даунинг-стрит не осознают саморазоблачающего характера своих действий», — приводит комментарий агентство.

Российские дипломаты отвергли обвинения в «уклонении» от переговоров, подчеркнув, что инициатива проведения встречи 15 мая в Стамбуле исходила именно от президента РФ Владимира Путина. В заявлении отмечается, что возобновлённый «стамбульский формат» был сорван в 2022 году действиями тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона, а нынешняя российская делегация настроена на серьёзный диалог для устранения причин конфликта.