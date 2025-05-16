Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 18:27

Британию уличили в попытке сорвать переговоры по Украине, как в 2022 году

Посольство РФ: Лондон пытается сорвать переговоры по Украине

Посольство России в Лондоне. Обложка © ТАСС / AP /

Посольство России в Лондоне. Обложка © ТАСС / AP /

Российское посольство в Лондоне резко осудило заявления британских властей о подготовке новых санкций против России на фоне переговоров в Стамбуле. В официальном комментарии, направленном в РИА «Новости», дипломаты охарактеризовали эти угрозы как попытку сорвать мирный процесс.

Особое возмущение вызвали высказывания министра обороны Великобритании Джона Хили, призвавшего к усилению давления на Россию «по всем направлениям», включая продолжение военной поддержки Украины. В посольстве напомнили, что предыдущие санкции, введённые Лондоном 9 мая, продемонстрировали неуважение британского руководства к памяти о совместной борьбе с фашизмом.

«Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования. Вот только, похоже, на Даунинг-стрит не осознают саморазоблачающего характера своих действий»,приводит комментарий агентство.

Российские дипломаты отвергли обвинения в «уклонении» от переговоров, подчеркнув, что инициатива проведения встречи 15 мая в Стамбуле исходила именно от президента РФ Владимира Путина. В заявлении отмечается, что возобновлённый «стамбульский формат» был сорван в 2022 году действиями тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона, а нынешняя российская делегация настроена на серьёзный диалог для устранения причин конфликта.

Посольство расценило британские заявления как саморазоблачающие, указывая на их очевидную цель — осложнить переговорный процесс. Дипломаты подчеркнули, что угрозы новых ограничений против российской энергетики лишь подтверждают неконструктивную позицию Лондона, который, по их мнению, стремится не к миру, а к продолжению конфронтации.

Разведка России раскрыла интерес Британии к Закавказью
Разведка России раскрыла интерес Британии к Закавказью

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. Он счёл позицию России «явно неприемлемой», добавив, что такое происходит «не в первый раз». Занятно, что до этого точно такую же формулировку использовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar